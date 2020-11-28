Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала свои умения

На первом фото Лера позирует в юбке и топике черного цвета, стоя на фоне штор. Звезда выставила одну ножку, а волосы оставила распущенными. Красотка не стеснялась разреза до бедра и демонстрировала свою красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Товстолес уже задрала ногу и совсем красотку не смущало, что у нее нет трусиков. Актриса блеснула аппетитной пятой точкой в максимально горячей позе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Боже мой, пошла жара".

Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" и украинская модель Валерия Товстолес опробовала новое белье в постели.

Девушка понежилась в кровати в нижнем белье, но спрятала свое роскошное тело под одеялом, разглядеть можно лишь глаза с томным взглядом и волнительно обнаженное плечико.

Мы писали, что звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес примерила на себя образ покорительницы мужских сердец.

«А как я вам такая? Женщинам, чтобы привлечь внимание мужчины, нужно всего лишь оголить свои шею, чтобы тот наконец-то повесил на неё бриллианты», - написала юмористка.

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