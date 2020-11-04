Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес примерила на себя образ покорительницы мужских сердец

Артистка «Женского Квартала» поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото она решила показать себя с неожиданно смелой стороны.

«А как я вам такая? Женщинам, чтобы привлечь внимание мужчины, нужно всего лишь оголить свои шею, чтобы тот наконец-то повесил на неё бриллианты», - написала юмористка.

Она также поделилась снимками крупным планом на которых позирует, увешанная массивными украшениями. При этом на одном из фото Лера томно приоткрывает рот, дразня зрителей игривым язычком, а на другом, смотрит в камеру, загадочно прикусив палец.

Поклонники артистки явно оценили фото по достоинству и буквально засыпали ее лайками.

До этого мы писали, что Товстолес похвасталась безупречной красотой, примерив праздничное платье.

«Я мало во что верю: гороскопы, астрологи, судьба и Карты Таро - это не моя история. Но я верю, что в Новый год мы обнуляемся, можем начать совершенно новую жизнь и перевернуть все с ног на голову. Например как 2020 год нас всех вывернул но хочется конечно в лучшую сторону изменить свою жизнь», - написала артистка.

В то же время Товстолес призналась, что начала готовиться к празднику уже сейчас.

Напомним, блондинка из «Квартала 95» в соблазнительном платье решилась на признание: «Можем начать новую…».

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