Украинская модель и актриса студии "Квартал 95" Валерия Товстолес покрасовалась своими формами в смелом наряде

Красотка часто выкладывает на своей странице в соцсети "Инстаграм" фотографии, на которых показывает себя во всей красе, передает Politeka.net. На этот раз она выложила снимки в обтягивающем топе телесного цвета, который сильно обтянул ее грудь. Вдобавок, девушка повернулась к камере боком, сделав акцент на выдающейся части тела.

Образ Валерии дополнили яркий макияж, сережки в виде лепестков и маленьких звездочек, а также чокер, инкрустированный сверкающими камнями. Волосы актриса оставила распущенными, позволив им струиться по шее и спине.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешнего вида Товстолес и оставили ей приятные комплименты в комментариях:

"Все безумно нравятся, но 1, 3 - сногсшибательные🤤💣💥💕🖤"; "Мисс Идеальность😍😍😍"; "будто тебе вкусно 😍"; "🔥🔥🔥🔥 Безумно красивая😍😍😍"; "Какая сикса".

Ранее Валерия Товстолес поделилась забавным видео из-закулисья "Женского квартала". Сначала она показалась в гримерке в простой одежде и без макияжа, а затем хлопнула руками и преобразилась: на ней появилось ярко-красное платье с бездонным декольте и байкерская косуха, а также роскошная прическа и "мейк". В таком виде девушка станцевала на камеру, а вскоре ее поддержал известный ведущий Юрий Горбунов.

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