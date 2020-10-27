25-летняя модель, юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского Квартала" Лера Товстолес удивила своим преображением
Красотка начала свою юмористическую карьеру в 19 лет тогда будущая звезда дебютировала в Днепропетровской лиге Клуба веселых и находчивых. Позже красотка приняла участие в шоу "Лига смеха", и далее уже "обосновалась" в "Женском Квартале".
В качестве модели красотка даже участвовала в показе вместе со звездой подиумов Ириной Шейк. Плюсом такой профессии Лера считает возможность путешествовать.
Кроме активных съемок красотка также ведет свою страницу в Инстаграм. В этот раз модель показала свое лицо крупным планом, продемонстрировав ухоженное лицо.
Лера побывала у мастера, который придал ее бровям форму.
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"ШИКАРНЫЕ БРОВИ Нет бровей, нет лица! А современные технологии позволяют иметь брови всем! Главное попасть к хорошему мастеру...", - написала артистка.
За три часа пост собрал более 600 лайков и много комментариев.
"🤩🔥Кошка", "Красотуля😌😻🤤", "Бозе, Бозе, как мы ся любим🙂😉", "Я тоже тут делал брови. Уже устал от комплиментов", - написали пользователи сети.
Напомним, Лера Товстолес продемонстрировала стройную фигуру в черном мини-платье, на шпильках. Невозможно не заметить длиннющие ножки красотки, которыми та хвастается без зазрения совести.
Рядом с ней на сцене стоял экс-участник "Время и стекло" и музыкант «Mozgi» Позитив.
Ранее сообщалось, что Лера Товстолес порезвилась на фоне кованых ворот в изумительном платье с развевающимся подолом, который то и дело обнажал ее божественные ножки в легких туфельках.
Напомним, что роскошная блондинка из "Квартал 95" высоко задрала платье и засмущала жарким видом: "Воу, полегче"
Как сообщала Politeka, Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».
Также Politeka писала, что Лера Товстолес посветила бюстом в образе ковбойши: "Чуть помедленнее!".