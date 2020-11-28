Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-Бум" за найкрасивіші сідниці, влаштувала жаркий танець

Знаменитість постійно виставляє напоказ свої накачані сідниці, завдяки яким прославилася на весь світ, пише Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала відео, станцювавши своєю гордістю. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Модель встала до камери спиною і зняла свої пружні місця крупним планом. Кортес одягла обтягуючі лосини, які відмінно виділили її сталевий "горішок".

Зірка стала активно крутити п'ятою точкою, при цьому жодного разу не знявши свого обличчя.

Завдяки такому жаркому відео, можна було розглянути ідеальні форми і рельєфи у всій красі.

"Це грьобаний рейв😛 🤣", - написала модель.

За шість годин пост зібрав понад 60 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік спокусниці і були в захваті від її відвертого танцю.

"Добре!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес позувала в бікіні на мотузочках. Красуня спокусливо вигнулася, лежачи на пляжі, виставляючи сідниці вгору. Волосся у Кортес залишилися розпущеним, а образ модель доповнила прикрасами у вухах. Дівчина не соромилася показати свої пружності в такій пікантній позі.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала перед дзеркалом, ефектно присівши і розставивши ноги. При цьому з одягу на Кортес лише крихітна білизна і бікіні. Хоча, як можна помітити, саму модель це явно не соромило.

Користувачі мережі тут же засипали красуню компліментами.

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