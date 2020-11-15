Бразильская супермодель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, впечатлила внушительными объемами в тесном комбинезоне

Как сообщает Politeka, кадр был опубликован на Instagram девушки.

Так, Кортес позирует в тесном комбинезоне, демонстрируя упругие формы сзади. Лица девушки не видно, хотя это не уменьшает красоты снимка.

«Чертовски крутая», «кажется, я влюбился», «ничего так задний вид», «бомбезные прелести!», «вау, огонь», «ты превзошла все мои ожидания, Сьюзи», «ух, фантастический вид. Можно смотреть на него вечно», «вау, невероятно упругие формы», «Сьюзи, почему ты так долго скрывала такие прелести?», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титул за самые красивые ягодицы, блеснула своей красотой

Звезда стояла возле окна, красиво выгнувшись. Крохотные лифчик и трусики, состояли из красного кружева. Столь пикантное маленькое белье едва ли скрывало самые пикантные места, но модель это не смущало, она наоборот очень любит поиграть с фантазиями фанатов, иногда можно и без белья.

Нельзя не отметить упругие ягодицы звезды, которые просто восхищали своей идеальной формой и притягивали взгляд.

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