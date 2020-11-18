Известная модель Сьюзи Кортес показала себя за необычным занятием
На фото Сьюзи позирует в пиджаке, чулках и прозрачных трусиках. Звезда стояла в баре, держа в одной руке кий, а во второй сигарету. Волосы у девушки были распущены и прикрывали огромную зону декольте. Фото вышло очень пикантным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Привет, мои друзья!", - написала Сьюзи под фото.
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
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«Как прекрасна моя королева», "Столько красоты", "Прекрасная моя королева", "Замечательный друг", "добрый день детка, мне нравится твое фото, да любовь", "Пять плюс", "Первый, "Богиня", "Во-первых, какая божественная девушка", "Прекрасная принцесса", "Просто шикарное тело богини", "Как сильно выглядит эта красивая девушка с горячим телом", "Как прекрасна голубая любовь моя!".
Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез похвасталась подтянутым телом в новом виде.
В этот раз в майке с расцветкой любимого футбольного клуба, белом белье и аккуратных кроссовках с мячом модель показала новый бунтарский образ.
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