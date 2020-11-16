Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о контенте

На фото Сьюзи позировала в комбинезоне белого цвета, который практически не прикрыл пятую точку. Звезда танцевала под песню, демонстрируя только свое тело на кадрах. Сначала красотка показала накаченные ноги, а потом развернулась и хвасталась упругими ягодицами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я каждый день в ТикТоке с новыми видео! Следуй за мной", - написала Кортес.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая. Привет из Армении", "Какая красота, боже мой", "Привет, детка, я люблю тебя", "Смотрится маленько, но вкусно", "Вы приносите свернутый перец чили, и он выходит", "Вы действительно очаровательны", "да у тебя хорошый холмик ниже твоего пупка", "Этот хвост должен показать дегустацию".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала свою идеальную фигуру.

Девушка наслаждается отдыхом в бассейне, примерив крошечное бикини яркого розового цвета, едва сдерживающее ее выдающиеся формы. К камере она повернулась спиной, выставив на всеобщее обозрение свои знаменитые ягодицы.

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