Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном образе
На фото красотка позировала в кружевном боди, которое просвечивалось. Девушка демонстрировала подкачанное тело и пышный бюст, который прямо выпирал из ткани. Волосы у Сьюзи были распущенными, модель одной рукой взялась за них, делая фото еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброй ночи", - подписала фото девушка
Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
Бесшабашная Волочкова приспустила трусики, завлекая в пляжный шатер: "Дяди на нашем острове..."
Эмили Ратаковски очаровала своими "бомбочками" в слишком смелом декольте: "Выглядит на все 100"
Украинка с 15-м размером покружилась в полупрозрачном платье перед камерой: "Воздушная невеста"
Юрий Горбунов скорбит, страна потеряла настоящую легенду: "Вечная память..."
"Доброй ночи, прекрасная", "Сладких снов прекрасной даме", "Великолепно .... Такая красотка, моя Сюзи", "Женщина заметка 10!", "Эй, это очень чувственно", "Слишком замечательно и очень красиво", "Ты богиня", "Какая красивая красота у-у-у", "Супер девушка", "Просто красиво, не могли бы вы послать мне поцелуй?", "Как мне увидеть больше?".
Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала достоинства в коротких шортах.
Кортез без смущения раздевается ради стильных кадров и прикрывается ниточками вместо белья, чтобы показать тело во всей красе. На домашнем фото Сьюзи удалось поразить видом, сев на пол и сделав акцент на ягодицах.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц похвалилась формами в неприлично-коротких шортах
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц спустила трусики и не стала скрывать свою страсть
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в мини-боди засветила сладкие места