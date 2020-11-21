Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в кружевном боди, которое просвечивалось. Девушка демонстрировала подкачанное тело и пышный бюст, который прямо выпирал из ткани. Волосы у Сьюзи были распущенными, модель одной рукой взялась за них, делая фото еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброй ночи", - подписала фото девушка

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Доброй ночи, прекрасная", "Сладких снов прекрасной даме", "Великолепно .... Такая красотка, моя Сюзи", "Женщина заметка 10!", "Эй, это очень чувственно", "Слишком замечательно и очень красиво", "Ты богиня", "Какая красивая красота у-у-у", "Супер девушка", "Просто красиво, не могли бы вы послать мне поцелуй?", "Как мне увидеть больше?".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала достоинства в коротких шортах.

Кортез без смущения раздевается ради стильных кадров и прикрывается ниточками вместо белья, чтобы показать тело во всей красе. На домашнем фото Сьюзи удалось поразить видом, сев на пол и сделав акцент на ягодицах.

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