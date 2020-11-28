Известная модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титул "Мисс Бум-Бум" за самые красивые ягодицы, устроила жаркий танец

Знаменитость постоянно выставляет напоказ свои накаченные ягодицы, благодаря которым прославилась на весь мир, пишет Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала видео, станцевав своей гордостью. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель встала к камере спиной и засняла свои упругие места крупным планом. Кортес надела обтягивающие лосины, которые отлично выделили ее стальной "орешек".

Звезда стала активно крутить пятой точкой, при этом ни разу не сняв своего лиц.

Благодаря такому жаркому видео, можно было рассмотреть идеальные формы и рельефы во всей красе.

"Это гребаный рейв 😛🤣", - написала модель.

За шесть часов пост собрал более 60 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону соблазнительницы и были в восторге от ее откровенного танца.

"Хорошо!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес позировала в бикини на веревочках. Красотка соблазнительно выгнулась, лежа на пляже, выставляя ягодицы вверх. Волосы у Кортес остались распущенными, а образ модель дополнила украшениями в ушах. Девушка не стеснялась показать свои упругости в такой пикантной позе.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала перед зеркалом, эффектно присев и расставив ноги. При этом из одежды на Кортес лишь крохотное белье и бикини. Хотя, как можно заметить, саму модель это явно не стесняло.

Пользователи сети тут же засыпали красотку комплиментами.

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