Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Бонда в одному з фільмів про британського шпигуна, вразила зворушливим одкровенням

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка опублікувала фото покійного друга у своєму мікроблозі в Instagram. Актриса попрощалася з близькою людиною, згадавши моменти, які їх об'єднували, коли той був ще живий.

Куриленко зізналася у підписі, що досі оплакує друга:

"Спочивай з миром, дорогий Джош .... Більше ніяких страждань. Немає більше болю. Просто спокій. Я любила з тобою розмовляти. У нас завжди були найнеймовірніші розмови. Ти був розумним, мислителем. Твій розум був неймовірним, хоча ти так сильно страждав. Я б хотіла, щоб ти подзвонив. Хотіла б я знати... Хотіла б я повернутися на два дні тому і подзвонити тобі... Я все плачу. Але я так сподіваюся, що, принаймні, де б ти не був зараз, для тебе буде вічний спокій, назавжди. Люблю. O."

Користувачі почали втішати Ольгу, висловлюючи слова підтримки в коментарях:

"Мої співчуття"

"Шкодую про вашу втрату"

"Що сталося?(("

"Мені дуже шкода !!! ❤️"

"Хай втішить Бог! Мої щирі співчуття!"

"Шкодую про втрату вашого друга. Мої молитви за вас і його близьких. 🙏🙏"

"дуже добре написано, Ольга, ви можете стати письменницею, подумайте, щось напишіть і видайте як класну Книгу ... 👍"

"Посміхнися тому, що сталося ... спогади нескінченні. Річка тече в одному напрямку, і з часом ми всі вичерпуємося до певної міри, але повинні продовжувати рух"

Раніше ми повідомляли, Куриленко викликала захват чуттєвим кадром, на якому постала топлес. Знаменитість лежала в томній позі на дивані, прикривши всі пікантні місця руками.

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