Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, восхитила фигурой в платье

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.

«Счастливой пятницы для всех», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Куриленко позирует в платье с экстремальным вырезом, хищно глядя в камеру.

«Божественный вид», «взгляд тигрицы», «чувствую, что ты сегодня немного грустная», «вот это красотка», «безупречные формы в декольте, малышка», «моя ты прелесть!», «вау, ты просто сногсшибательная», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что 40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, соблазнила формами в красном платье

Так, актриса опубликовала кадр из фильма "Джонни Инглиш", в котором снялась вместе с комедийным актером Роуэном Аткинсоном, более известным как мистер Бин.

Ольга нарядилась в красивое красное платье с глубоким декольте. Звезда наклонилась так, что ее бюст едва не вывалился наружу.

Аккуратная прическа и украшения дополнили образ.

Напомним, что Ольга Куриленко приспустила платье и взбудоражила шалостями на столе: "Невероятная харизма".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко удивила "запущенной" внешностью: "С жирными волосами...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко надела "шаровары" и нарвалась на критику: "Трубы с парохода".