Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая в одном из фильмов "бондианы" девушку Джеймса Бонда, удивила натуральной красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в повседневном образе. Актриса была без макияжа, ее лицо ласкало солнышко. Девушка надела солнцезащитные очки, чтобы спрятать глаза от палящих лучей. Она выглядела спокойно и умиротворенно. Нежная женственная красота так и сочилась из фото.

«Найдите минутку, чтобы поблагодарить за чудесные места, в которых вы были», - подписала фото звезда.

За несколько часов ее пост оценили почти 20 тысяч человек. В комментариях звезде оставили массу хвалебных отзывов о ее внешности.

«Ммм, Олечка!», «Она великолепна», «Люблю океан», «Так красиво», «Продолжай!», «Милая», «Ты это заслужила», «блестящая актриса», «В 41 год и ты выглядишь потрясающе, нестареющая моя леди», «Так замечательно», «Очень красиво и пейзаж, и ты», «Естественно потрясающе красиво», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что 41-летняя Ольга Куриленко часто публикует фото без макияжа. Женщина не стесняется своей внешности и часто непослушных кучерявых волос.

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