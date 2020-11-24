Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, прославившаяся благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов "бондианы", покорила фолловеров новым интригующим фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Куриленко в соцсети.

Так, на своей странице в соцсети Куриленко опубликовала фото, где она лежит на диване обнаженная, прикрывая грудь руками и загадочно смотря вверх.

Следует отметить, что хоть на звезде и вовсе нет одежды на этом фото, все выглядит очень прилично - в кадре можно увидеть только обнаженную спину и руки Куриленко. Также можно оценить естественную красоту девушки - на фото она почти без косметики, но выглядит потрясающе.

"Счастливого вторника!" - написала она в комментарии к фотографии.

Пользователи соцсети не остались равнодушными от такой фотографии, и уже за час снимок собрал более 10 тысяч лайков.

"Чудесная", "Когда мама забрала постель, потому что ты не хотел вставать с постели", "Очень красиво", "Когда ждать вашу новую работу в кино?", "Шикарная", "Взгляд - бомба", "Так сексуально", "Красотка", - пишут в комментариях.

Напомним, украинская девушка Бонда удивила роскошным декольте в образе роковой красавицы: аж дух захватывает.

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