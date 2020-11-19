40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, появилась в довольно невинном образе

41-летняя Куриленко начинала свою творческую карьеру с модельного бизнеса, сообщает Politeka.net. Сейчас красотка является франко-украинской моделью и актрисой. Она не только снялась в фильмах с именитыми актерами, но и появлялась на обложках глянцев Glamour, Elle, Vogue и других.

Стоит отметить, что родилась Ольга в Бердянске (Запорожская область). Ее родители развелись, а будущая звезда с матерью жили небогато.

С детства Куриленко посещала балетную, художественную, музыкальную школу (по классу фортепиано), и изучала иностранные языки.

Во время путешествия в Россию Ольга с матерью встретили женщину-скаута международного модельного агентства, которая предложила ей попробовать свои силы в моделинге. Эта встреча стала решающей в жизни будущей артистки. С тех пор ее карьера взлетела вверх.

Ольга часто вспоминает время, когда занималась только модельным бизнесом. Так, в одном из своих постов в Инстаграм она опубликовала архивный кадр, на котором позировала в невинном образе - в топе, юбке и босоножках. Вероятно, под верхней одеждой не было белья.

Красотка опустила глаза в пол и приоткрыла губы.

За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Ммм,Олечка!", "Самая красивая девушка ❤️", "Всегда красивая.... 😍😍😍🙌", Прекрасна", "Балерина Принцесса ❤️", "Великолепное фото, такое классическое", "Такая спокойная и красивая ❤️❤️❤️", "В тебе осталось что-то русское?????????))", - написали поклонники.

Напомним, что Ольга Куриленко приспустила платье и взбудоражила шалостями на столе: "Невероятная харизма".

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