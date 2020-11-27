Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда в одном из фильмов про британского шпиона, впечатлила трогательным откровением

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда опубликовала фото покойного друга в своем микроблоге в Инстаграм. Актриса попрощалась с близким человеком, вспомнив моменты, которые их объединяли, когда тот был еще жив.

Куриленко призналась в подписи, что до сих пор оплакивает друга:

"Покойся с миром, дорогой Джош .... Больше никаких страданий. Нет больше боли. Просто покой. Я любила с тобой разговаривать. У нас всегда были самые невероятные разговоры. Ты был умным, мыслители. Твой ум был невероятным, хотя ты так сильно страдал. Я бы хотела, чтобы ты позвонил. Хотела бы я знать... Хотела бы я вернуться на два дня назад и позвонить тебе... Я все плачу. Но я так надеюсь, что, по крайней мере, где бы ты ни был сейчас, для тебя будет вечный покой, навсегда. Люблю. O."

Пользователи принялись утешать Ольгу, выказывая слова поддержки в комментариях:

"Мои соболезнования"

"Сожалею о вашей утрате"

"Что случилось?(("

"Мне очень жаль !!! ❤️"

"Да утешит Бог! Мои искренние соболезнования!"

"Сожалею о потере вашего друга. Мои молитвы за вас и его близких. 🙏🙏"

"очень хорошо написано, Ольга, вы можете стать писательницей, подумайте, что-то напишите и издайте как классную Книгу ... 👍"

"Улыбнись тому, что случилось ... воспоминания бесконечны. Река течет в одном направлении, и со временем мы все исчерпываемся до определенной степени, но должны продолжать движение"

Ранее мы сообщали, Куриленко вызвала восторг чувственным кадром, на котором предстала топлес. Знаменитость лежала в томной позе на диване, прикрыв все пикантные места руками.

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