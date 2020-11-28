Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи спокусила формами, розвалившись на ліжку

Модель Емілі Ратаковськи завоювала серця мільйонів фанатів, які не втомлюються згадувати її гарячі образи, пише Politeka.net.

Цього разу користувачі мережі згадали один з жарких образів зірки до її вагітності.

На знімку модель лежала на ліжку в напівпрозорій сукні з красивою вишивкою. Вирізи з боків надавали образу особливої пікантності. Було помітно, що модель вирішила не надягати білизни, а її принади могли вискочити.

Крім того, спідниця сукні мала розріз, з якого виставилася красива струнка ніжка.

Зірка лежала, дивлячись в камеру з-під пишних вій. Її пухкі губи були підкреслені червоною помадою.

Модель закинула волосся наверх і погладила себе рукою по голові.

Фото вийшло дуже спекотним і зачаровує, а модель, можна сказати, для когось просто ідеал жінки.

Фан-група тільки набирає популярність, тому пости в ній збирають мало лайків. Зазначена публікація за 40 хвилин отримала всього п'ять відміток "Подобається" і кілька коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в купальнику, який тримався на грудях, і, здавалося, трохи з неї сповзає, це надавало кадру пікантності. Груди спокусливо виглядали в кадрі, і тим самим притягували погляд.

Виріз купальника, що оголює її сідниці, дозволив подивитися наскільки п'ята точка пружна.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи стояла в крихітному бікіні. Зірка позувала крупним планом, при цьому були відображені її красиві округлості.

Купальник натягнувся на найтонших бретельках, які тягнулися до потилиці.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі