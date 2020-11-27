Дочка продюсера Костянтина Меладзе, Лія, пішла по стопах батька і захопилася музикою

Лія Меладзе - молодша дочка від першого шлюбу Костянтина і Яни Сумм. Цього року дівчинці виповнилося 16 років. У цьому ж шлюбі народилися її старша сестра Аліса і молодший брат Валерій, що страждає аутизмом. Після розлучення спадкоємці продюсера залишилися жити з матір'ю в Києві, проте музикант часто їх відвідує і продовжує піклуватися.

Як передає Politeka.net, у Instagram опубліковані фото юної красуні Лії. Ще трохи і дівчина стане серцеїдкою.

"Яка красуня виросла у Костянтина Меладзе 😍", - йдеться в повідомленні.

Користувачі пророкують дівчині успіх побільше, ніж у другої дружини Меладзе - співачки Віри Брежнєвої (дівоче прізвище - Галушка). З останньою продюсер закрутив роман, ще будучи одруженим на матері Лії.

"Досі не проходить обурення від того, що людина робить вчинки якоїсь масштабної гидоти, роблячи при цьому безневинний погляд або виправдовуючись хорошими словами про любов і турботу. Від мене ж протягом десяти років все приховували! Говорили: "Ні, ти що? Ми просто дружимо і співпрацюємо!", - ділилася Яна Сумм в одному з інтерв'ю, ситуація з екс-чоловіком і його коханкою досі її не відпускає.

Користувачі активно кинулися обговорювати зовнішність дочки Меладзе, яка подорослішала:

"так і дружина ж там чудова, не те, що та Галушка ☺ ️"

"У Меладзе.. Напевно, у його колишньої дружини виросла. Він-то осторонь вошкався (пардоньте за антипушкінський сленг 😂 😂 )"

"Мама красива у неї"

"Скоро Брежнєву затьмарить молодістю і красою"

"На Галкіна схожа 🤨"

"Гени хороші, вся в маму ;) 👏 👍 "

"І мама красива, так що є в кого, не рівня галушці"

"На Еріку схожа"

"Дуже красива дівчинка! 🔥👍"

"Вона дочки вже як зросли, а тато все скаче по галушках"

Нагадаємо, юна дочка Віри Брежнєвої вивалила свій сором в напівпрозорому топі, мати не стрималася.

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