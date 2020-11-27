Дочка продюсера Костянтина Меладзе, Лія, пішла по стопах батька і захопилася музикою
Лія Меладзе - молодша дочка від першого шлюбу Костянтина і Яни Сумм. Цього року дівчинці виповнилося 16 років. У цьому ж шлюбі народилися її старша сестра Аліса і молодший брат Валерій, що страждає аутизмом. Після розлучення спадкоємці продюсера залишилися жити з матір'ю в Києві, проте музикант часто їх відвідує і продовжує піклуватися.
Як передає Politeka.net, у Instagram опубліковані фото юної красуні Лії. Ще трохи і дівчина стане серцеїдкою.
"Яка красуня виросла у Костянтина Меладзе 😍", - йдеться в повідомленні.
Користувачі пророкують дівчині успіх побільше, ніж у другої дружини Меладзе - співачки Віри Брежнєвої (дівоче прізвище - Галушка). З останньою продюсер закрутив роман, ще будучи одруженим на матері Лії.
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"Досі не проходить обурення від того, що людина робить вчинки якоїсь масштабної гидоти, роблячи при цьому безневинний погляд або виправдовуючись хорошими словами про любов і турботу. Від мене ж протягом десяти років все приховували! Говорили: "Ні, ти що? Ми просто дружимо і співпрацюємо!", - ділилася Яна Сумм в одному з інтерв'ю, ситуація з екс-чоловіком і його коханкою досі її не відпускає.
Користувачі активно кинулися обговорювати зовнішність дочки Меладзе, яка подорослішала:
"так і дружина ж там чудова, не те, що та Галушка ☺ ️"
"У Меладзе.. Напевно, у його колишньої дружини виросла. Він-то осторонь вошкався (пардоньте за антипушкінський сленг 😂 😂 )"
"Мама красива у неї"
"Скоро Брежнєву затьмарить молодістю і красою"
"На Галкіна схожа 🤨"
"Гени хороші, вся в маму ;) 👏 👍 "
"І мама красива, так що є в кого, не рівня галушці"
"На Еріку схожа"
"Дуже красива дівчинка! 🔥👍"
"Вона дочки вже як зросли, а тато все скаче по галушках"
Нагадаємо, юна дочка Віри Брежнєвої вивалила свій сором в напівпрозорому топі, мати не стрималася.
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