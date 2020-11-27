Дочь продюсера Константина Меладзе, Лия, пошла по стопам отца и увлеклась музыкой

Лия Меладзе - младшая дочка от первого брака Константина и Яны Сумм. В этом году девочке исполнилось 16 лет. В этом же браке родились ее старшая сестра Алиса и младший брат Валерий, страдающий аутизмом. После развода наследники продюсера остались жить с матерью в Киеве, однако музыкант часто их навещает и продолжает заботиться.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликованы фото юной красотки Лии. Еще чуть-чуть и девушка станет сердцеедкой.

"Какая красотка выросла у Константина Меладзе 😍", - говорится в сообщении.

Пользователи пророчат девушке успех побольше, чем у второй жены Меладзе - певицы Веры Брежневой (девичья фамилия - Галушка). С последней продюсер закрутил роман, еще будучи женатым на матери Лии.

«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, делая при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении десяти лет все скрывали! Говорили: «Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!», - делилась Яна Сумм в одном из интервью, ситуация с экс-мужем и его любовницей до сих пор ее не отпускает.

Пользователи активно кинулись обсуждать внешность повзрослевшей дочки Меладзе:

"так и жена ж там великолепная, не то, что та Галушка 🤦‍♀️"

"У Меладзе.. Наверно, у его бывшей жены выросла. Он-то в стороне вОшкался (пардоньте за антипушкинский сленг😂😂)"

"Мама красивая у нее"

"Скоро Брежневу затмит молодостью и красотой"

"На Галкина похожа 🤨"

"Гены хорошие, вся в маму ;)👏👍"

"И мама красивая,так что есть в кого, не чета галушке"

"На эрику похожа"

"Очень красивая девочка! 🔥👍"

"Вона дочки уже какие вымахали,а папа все скачет по галушкам"

Напомним, юная дочь Веры Брежневой вывалила свой стыд в полупрозрачном топе, мать не сдержалась.

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