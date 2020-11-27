Дочь продюсера Константина Меладзе, Лия, пошла по стопам отца и увлеклась музыкой
Лия Меладзе - младшая дочка от первого брака Константина и Яны Сумм. В этом году девочке исполнилось 16 лет. В этом же браке родились ее старшая сестра Алиса и младший брат Валерий, страдающий аутизмом. После развода наследники продюсера остались жить с матерью в Киеве, однако музыкант часто их навещает и продолжает заботиться.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликованы фото юной красотки Лии. Еще чуть-чуть и девушка станет сердцеедкой.
"Какая красотка выросла у Константина Меладзе 😍", - говорится в сообщении.
Пользователи пророчат девушке успех побольше, чем у второй жены Меладзе - певицы Веры Брежневой (девичья фамилия - Галушка). С последней продюсер закрутил роман, еще будучи женатым на матери Лии.
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«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, делая при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении десяти лет все скрывали! Говорили: «Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!», - делилась Яна Сумм в одном из интервью, ситуация с экс-мужем и его любовницей до сих пор ее не отпускает.
Пользователи активно кинулись обсуждать внешность повзрослевшей дочки Меладзе:
"так и жена ж там великолепная, не то, что та Галушка 🤦♀️"
"У Меладзе.. Наверно, у его бывшей жены выросла. Он-то в стороне вОшкался (пардоньте за антипушкинский сленг😂😂)"
"Мама красивая у нее"
"Скоро Брежневу затмит молодостью и красотой"
"На Галкина похожа 🤨"
"Гены хорошие, вся в маму ;)👏👍"
"И мама красивая,так что есть в кого, не чета галушке"
"На эрику похожа"
"Очень красивая девочка! 🔥👍"
"Вона дочки уже какие вымахали,а папа все скачет по галушкам"
Напомним, юная дочь Веры Брежневой вывалила свой стыд в полупрозрачном топе, мать не сдержалась.
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