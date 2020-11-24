Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина, которой приписывали роман с Константином Меладзе, поразила видом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, раскрепощенная девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" горячие кадры, для которых разделась на камеру. Она надела серую блузку, которую полностью расстегнула и приспустила, похвалившись стройной фигурой.

На одном из снимков Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) позирует, согнувшись в коленях и поглаживая себя по бедру, первое, что бросается в глаза - красный купальник с черными полосками. Певица надела бейсболку с кошачьими ушами и черные очки, придав себе загадочности. На другом фото красотка подняла одну ногу в рубашке, завязанной узлом на груди. "Взрослые фотосессии продолжаются 🐈", - заявила она в соцсети.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на откровенную выходку Евы Бушминой, многие раскритиковали ее в комментариях:

"Лучше бы вы пели"; "Такая красивая была. Теперь как пугало"; "Сколько спорта теле✨👍🔥"; "Отвал всего🔥"; "Вообще ничего не ешь?"; "Что с вами стало, где та сэкси девочка, красивая, страстная. Извините"; "Хэлло китти версия 18+".

Ранее СМИ сообщали, что Ева Бушмина была любовницей Константина Меладзе, когда состояла в "ВИА Гре". По слухам, продюсер помог Еве не вылететь из "Фабрики звезд-3" и положил глаз на молодую исполнительницу, которая уселась ему на колени в прямом эфире популярного шоу. Поэтому никто не удивился, когда Бушмина заменила ушедшую из группы Татьяну Котову. Кроме того, Еве подозревали в любовных отношениях с Настей Каменских. Сама экс-участница "ВИА Гры" объясняет поцелуи с коллегой давней дружбой.

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Как сообщала Politeka, новая "ВИА Гра" порезвилась на крыше в самых непристойных позах.

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