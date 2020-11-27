Актриса і блогерка Яна Кошкіна явно знає собі ціну - дівчина позмагалася з подружкою принадами
Як передає Politeka.net, 29-річна зірка, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в спокусливому образі поруч з "космічною" подружкою.
Дівчата знімали селфі в яскравих нарядах і міркували про те, що робить жінку особливо красивою.
На кадрах Яна постала в білому халатику, облямованим хутром, декольте якого відразу впадає в очі - настільки глибоке, що "виринув" бюст в бежевій мереживній білизні. Дівчина підкреслила красу яскравим макіяжем, зібравши волосся в хвіст, щоб воно не заважало милуватися її принадами.
Подружка була в більш скромному вбранні, одягнувшись як герой фентезі.
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"Як ви вважаєте, яка жінка краще: космічна або...", - почала було питати вона, як її перебила хтива Яна: "Жінка краще та, у якої великі виразні очі..."
"Космічні я б сказала", - додала її подружка.
Як відомо, Кошкіна частенько балує фанатів "виразними очима", які зовсім і не очі, а її видатна "гідність" нижче шиї. Дівчина зізнавалася, що не любить зиму, так як доводиться кутатися в теплий одяг і ховати тим самим кращу частину тіла.
"Якби взимку можна було бігати в літніх сукнях, то ця пора року, для мене однозначно, було б найкращою...️ ️ З дитинства не любила носити багато одягу... Мені чомусь фізично стає важко і сумно", - писала Яна в Instagram і ділилася соковитим кадром, виставивши свою "гордість" крупним планом.
Користувачі тут же кинулися коментувати побачене:
"Ого ) ягідки дозріли😄"
"Дуже красиві і виразні очі 😊 🤗 "
"Ну що сказати, захотілося в боулінг"
"Хвилин 20 дивився... Красуня🔥"
"Ліфчик не потрібен!!!"
"Ось це кульки 👍 😘"
"Можна вічно дивитися на це відео😄"
Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику: "О, яка жінка!"
Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".