На це можна дивитися вічно

Актриса і блогерка Яна Кошкіна явно знає собі ціну - дівчина позмагалася з подружкою принадами

Як передає Politeka.net, 29-річна зірка, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в спокусливому образі поруч з "космічною" подружкою.

Дівчата знімали селфі в яскравих нарядах і міркували про те, що робить жінку особливо красивою.

На кадрах Яна постала в білому халатику, облямованим хутром, декольте якого відразу впадає в очі - настільки глибоке, що "виринув" бюст в бежевій мереживній білизні. Дівчина підкреслила красу яскравим макіяжем, зібравши волосся в хвіст, щоб воно не заважало милуватися її принадами.

Подружка була в більш скромному вбранні, одягнувшись як герой фентезі.

"Як ви вважаєте, яка жінка краще: космічна або...", - почала було питати вона, як її перебила хтива Яна: "Жінка краще та, у якої великі виразні очі..."

"Космічні я б сказала", - додала її подружка.

Як відомо, Кошкіна частенько балує фанатів "виразними очима", які зовсім і не очі, а її видатна "гідність" нижче шиї. Дівчина зізнавалася, що не любить зиму, так як доводиться кутатися в теплий одяг і ховати тим самим кращу частину тіла.

"Якби взимку можна було бігати в літніх сукнях, то ця пора року, для мене однозначно, було б найкращою...️ ️ З дитинства не любила носити багато одягу... Мені чомусь фізично стає важко і сумно", - писала Яна в Instagram і ділилася соковитим кадром, виставивши свою "гордість" крупним планом.

Користувачі тут же кинулися коментувати побачене:

"Ого ) ягідки дозріли😄"

"Дуже красиві і виразні очі 😊 🤗 "

"Ну що сказати, захотілося в боулінг"

"Хвилин 20 дивився... Красуня🔥"

"Ліфчик не потрібен!!!"

"Ось це кульки 👍 😘"

"Можна вічно дивитися на це відео😄"

Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику: "О, яка жінка!"

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".