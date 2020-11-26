Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с разведенным комиком Гариком Харламовым, подразнила "вкусным" фото
Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда опубликовала сочный кадр в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свою "гордость" крупным планом.
Ярко накрашенная девушка слегка распахнула черный бархатный халатик, засветив "торчащий" в смелом декольте бюст, заботливо "упакованный" в ажурный лифчик.
Кошкина вскинула руку к лицу, повернув голову и сделав акцент на крупной блестящей серьге. Инстадива разомкнула пухлые губы и томно взглянула прямо в камеру. Волосы при этом красотка собрала, дабв они не отвлекали зрителя от любования ее женскими прелестями.
"Что ярче на этом фото, губы или как обычно, глаза?💋🍒😉 P.S. Снимаем новый сезон «Однажды в России»!", -подписала фото звезда.
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Пользователи кинулись комментировать. Стоит отметить, не все воодушивились красотой Яны, некоторые намекнули на ее неестественность и перебор с макияжем.
"В первую очередь, в глаза бросается книга, интересная... 😍👏🔥"
"Всегда интересовало,такие губы, кому-то нравятся?!" - "и не только губы, вообще все фууу"
"Сочетание глаз и ярких губ"
"Выше груди взгляд не поднимается!!!"
"Два большых но не глаза )))"
"Грудь сбивает с толку.!! Не дает сосредоточиться!!)"
"Лучшие друзья девушек - это импланта-а-нты😂"
"Да тут косоглазие получить можно, пока выберешь😂😂"
"Глаза, как у инопланетянки) 👍☀️"
"Но косметики на Вас слишком много... Просто злит даже... Где естественная красота?! Хватит прятать ее за косметикой!!!"
"Перебор, сестра 🤦♀️🔥"
Ранее мы сообщали, Кошкина в светлом мини-платье и черном корсете удивила пластикой, позируя с задранными ногами.
"Посмотрела я на себя со стороны на этом видео и поняла, что в таком весе мне всё нравится🤪🔥 Больше никаких диет!)", - поделилась Кошкина в подписи.
Напомним, что Яна Кошкина подразнила своим пышным "искушением" в тесном купальнике: "О, какая женщина!"
Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как выглядит после ЧП, которое лишило ее слуха: "Домой!"