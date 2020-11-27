Відома російська телеведуча Анастасія Ивлеева показала кадри розваг з подругою Юлією Коваль

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла на своїй сторінці в соцмережі, і опублікувала плівкові фотографії.

Івлєєва показала, що відбувалося за кадром під час зйомок «Орла і Решки» в Туреччині.

Так, в один з вечорів ведучі переборщили в алкоголем.

"Те що я кричала як мерзота від її зачіски, це слабо сказано😂 пам'ятаю ми набухалися в цей вечір і вона впала в басейн, а потім як собака мокра прийшла до ліжка з цим пуделем на бошке і давай тресті так, що краплі по всій кімнаті а мені доводилося ухилятися від них і кричати «ну Хулі ти над ліжком то, брааааат! досить-ти не пес" аххахахахахахахахха через 2 хвилини пролунав такий хропіння, що інше вже було не важливо. люблю тебе! це краще і найдивовижніший час нашої молодості", - написала Івлєєва.

"Очманілі дівчата", "обожнюю", "круті братани!!! 👍👍👍❤️❤️❤️", «Чому ви так схожі?", "Ахаха) класно дівчата, не всім це дано🔥 красуні", "від вас йде енергія на весь день спасибі", "які ж ви Класні дівчата - реготушки!!!! Мега позитивчик! Бомбическая Енергія!", "фіга собі у вас там Бід тріп був, судячи з фоток🔥🔥🔥", - коментують фото в мережі.

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