Популярна російська телеведуча і блогер, зірка шоу "Орел і Решка" Настя Івлеєва зняла нічні розваги з чоловіком на камеру

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала сторіс, на яких разом зі своїм чоловіком, репером Елджеєм їхала в машині. Спочатку Настя зняла схрещені руки. На руці репера виднівся дорогий годинник.

"Ось це мужик. А ви дівчата і далі любіть своїх емобоїв. Вони ж такі класні і круті...", - підписала фото зірка.

Трохи пізніше Настя опублікувала сторіс, зняте на приховану камеру. Вона зняла, як їхала в машині, а потім перевела камеру на чоловіка, який лежав на чомусь. У кадр потрапила незвичайна зачіска репера.

Як відомо, Настя Івлеєва вже більше року одружена з Елджеєм. Парочка знаходиться на піку популярності.

Раніше ми писали, що зірка «Орел і Решка» поділилася смішним відео, розповівши, як наводить марафет. Настя, яка прославилася завдяки вайнам, продовжує час від часу знімати їх. Цього разу зірка показала, як фарбує нижні вії. Телеведуча знімала себе крупним планом, кривляючись на камеру.

Крім цього, днями Настя закрила своє Ютуб-шоу "ЗБС". Останніми героями її шоу стала група "Дискотека Аварія".

Нагадаємо, що Настя Івлєєва здивувала зовнішністю демониці: "якщо не передумаю...".

Як повідомляла Politeka, Настя Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в купальнику, з вим'ям корови і прищами.

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