Блогерка і ведуча "Орла і решки" Настя Івлеєва розговорилася зі своїми шанувальниками

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram вона запустила рубрику відповідей на питання. Один з шанувальників попросив Настю поділитися фото, на якому вона постала в найбільшій вазі. Настя без зайвої скромності виклала знімок, на якому важко впізнати знаменитість.

"Моя максимальна вага була 70 кілограм при зрості 173 сантиметри, у мене були дуже жирні стегна, ви навіть уявити собі не можете", - зізналася Настя.

Варто відзначити, що зараз телеведуча дуже худа. Вона так сильно скинула вагу, що її бюст зменшився до рекордного розміру. Шанувальники часто жартують на тему того, що Івлєєва загубила свої груди.

Втім, Настю такі розмови не засмучують. Вона пояснює, що її бюст при великій вазі теж був великим. Зараз же її груди "стрункі".

29-річна блогерка не раз зізнавалася, що сидить на дієтах заради стрункої фігури. Після карантину вона обмежила себе в їжі. Перестала їсти за чотири години до сну, відмовилася від алкоголю, а також пила багато води. Крім цього, телеведуча багато спала, адже при недостатньому сні жир не спалюється.

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