Блогерша и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева в последнее время не дает публике расслабиться - следом за закрытием своих проектов, звезда поменяла имидж

Как передает Politeka.net, 29-летняя Ивлеева опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с новой внешностью.

Настя примерила черный парик с длинными локонами, тогда как она сама является беленькая, с короткой стрижкой.

Стоит отметить, на удивление Ивлеевой идет быть брюнеткой - эксперимент удался.

На кадрах девушка позировала в теплой куртке пестрой расцветки, черной вязаной шапочке и высоких ботинках на шнуровке.

"все когда-то заканчивается💔", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: некоторые испугались, что говоря о финише, Ивлеева имеет в виду свой брак с певцом Элджеем. Однако, скорее всего, Настя просто в очередной раз прощается со своими шоу, ведь ранее она заявляла "закрывает все проекты в этом году".

"Крутяк с таким цветом и длиной/массой волос"

"Не сдержалась... и стала Готкой" - "черный парик не показатель что гот😆"

"тебе очень идёт с тёмными волосами 😼😍"

"А что, Дуа Липа перекрасилась?"

"Обожаю тёмненьких ❤️😍😍"

"Вааааа какая чика бомбита 🔥😍"

"Все только к лучшему.🖤"

"Тебе определённо идёт этот цвет!"

"Быть брюнеткой идёт больше , чем Блонди )"

"Блондинка лучше"

"Блин, это же надо же и темненькая кукла👍"

"Она что с сайонарой рассталась??" - "шоу закрывает"

До этого мы писали, что Настя показала, какой была до славы. Девушка призналась, что на опубликованном фото весила 70 кг.

Напомним, что Настя Ивлеева удивила "обезумевшим" лицом, неожиданное видео: "Чуть кофе не подавилась...".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в купальнике, с выменем коровы и прыщами.