Блогерка та ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва останнім часом не дає публіці розслабитися - слідом за закриттям своїх проєктів, зірка змінила імідж

Як передає Politeka.net, 29-річна Івлєєва опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з новою зовнішністю.

Настя примірила чорну перуку з довгими локонами, тоді як вона сама є біленькою, з короткою стрижкою.

Варто відзначити, на подив, Івлєєвій личить бути брюнеткою - експеримент вдався.

На кадрах дівчина позувала в теплій куртці строкатого забарвлення, чорній в'язаній шапочці і високих черевиках на шнурівці.

"все колись закінчується💔", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене: деякі злякалися, що говорячи про фініш, Івлєєва має на увазі свій шлюб зі співаком Елджеєм. Однак, швидше за все, Настя просто в черговий раз прощається зі своїми шоу, адже раніше вона заявляла, що "закриває всі проєкти в цьому році".

"Крутяк з таким кольором і довжиною / масою волосся"

"Не стрималася... і стала Готкою" - "чорна перука не показник що гот😆"

"тобі дуже личить з темним волоссям 😼 😍 "

"А що, Дуа Липа перефарбувалася?"

"Обожнюю темненьких ❤️ 😍 😍 "

"Вааааа яка Чіка бомбіта 🔥 😍 "

"Все тільки на краще.🖤"

"Тобі безумовно личить цей колір!"

"Бути брюнеткою личить більше, ніж Блонді )"

"Блондинка краще"

"Блін, це ж треба, і темненька лялька👍"

"Вона що з сайонарою розлучилася??" - "шоу закриває"

До цього ми писали, що Настя показала, якою була до слави. Дівчина зізналася, що на опублікованому фото важила 70 кг.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва здивувала" збожеволілим "обличчям, несподіване відео:" трохи кави не вдавилася...".

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в купальнику, з вим'ям корови і прищами.