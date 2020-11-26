Американська супермодель Белла Хадід похвалилася бездоганною фігурою під час відпочинку з подругами
Як повідомляє Politeka, фотографії знаменитість розмістила у себе в Instagram.
Так, красуня показала фанатам кадр, як вона елегантно розташувалася в тісному топі і напівпрозорому парео. Поруч з нею можна помітити не менш спокусливу подругу.
На іншій фотографії модель позує на борту човна, елегантно відкинувшись поруч з подругою. До неї Вона приклеїла стікер у вигляді корони.
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Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, розмістивши кадри в каруселі Stories.
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Знаменита супермодель знає, як вразити публіку під час виходу у світ або домашньої фотосесії. Зірка завжди виглядає дуже доглянуто й акуратно, навіть попри те, що її часто критикують за любов до фастфуду. Одного разу, коли Белла зрозуміла, що поправилася, вона сіла на жорстку дієту і ледь не довела себе до виснаження.
Тепер під кожним фото зірки фанати цікавляться секретами її краси.
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