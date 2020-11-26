Американская супермодель Белла Хадид похвасталась безупречной фигурой во время отдыха с подругами

Как сообщает Politeka, фотографии знаменитость разместила у себя в Instagram.

Так, красотка показала фанатам кадр, как она элегантно расположилась в тесном топе и полупрозрачном парео. Рядом с ней можно заметить не менее соблазнительную подругу.

На другой фотографии модель позирует на борту лодки, элегантно откинувшись рядом с подругой. К ней она приклеила стикер в виде короны.

Однако поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, разместив кадры в карусели Stories.

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Знаменитая супермодель знает, как поразить публику во время выхода в свет или домашней фотосессии. Звезда всегда выглядит очень ухоженно и аккуратно, даже несмотря на то, что ее часто критикуют за любовь к фастфуду. Однажды, когда Белла поняла, что поправилась, она села на жесткую диету и едва не довела себя до истощения.

Теперь под каждым фото звезды фанаты интересуются секретами ее красоты.

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