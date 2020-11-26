Модель Белла Хадід з Victoria's Secret яскраво привітала свою ліпшу подругу з Днем народження
Як передає Politeka, відповідний пост з'явився на сторінці Белли в соцмережі.
Так, модель опублікувала підбірку фотографій зі своєю найкращою подругою та привітала її зі святом. При цьому вона назвала її сестрою та зізналась, що любить її "від місяця і назад".
"З Днем народження, сестро! Я люблю тебе до місяця і назад. @fannybourdettedonon ти мене зрозуміла, я тебе зрозуміла", - написала вона.
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На опублікованих світлинах Хадід та її подруга позують на пляжі, у клубі та на різноманітних світських заходах. При цьому дівчата виглядають дуже веселими та щасливими, багато обіймаються і посміхаються.
В коментарях фоловери Белли також привітали її подругу з Днем народження та написали про те, як гарно виглядають дівчата.
"Ідеальна жінка", "Найкраща", "З Днем народження!", "Красуні", - пишуть під фотографіями.
Раніше повідомлялось, що Белла Хадід опублікувала фото, на якому вона позує в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. Поруч з нею можна помітити Хейлі Болдуін, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка - легендарного виконавця Джастіна Бібера.
Нагадавши, Белла Хадід з Victoria's Secret змусила милуватися собою в одних трусиках.
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з Victoria's Secret засунула свої "персики" в занадто маленький купальник.
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою.