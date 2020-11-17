Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, взбудоражила видами, появившись в одних трусиках

Модель старается запомниться каждым своим фото, иногда позволяя себе появляться без одежды, сообщает Politeka.net. Однако из фотографий настолько поразила поклонников, что они распространили ее по сети.

Так, в одной из групп появился снимок знаменитости в очень смелом образе. Модель предстала сидящей на полу в одних красных сапогах на длинных каблуках.

Трусики были телесного цвета и почти сливались с кожей. Белла немного выгнулась и посмотрела назад. На ее шее блестела золотая цепочка.

Красный парик в цвет к сапожкам стал отличным завершением столь жаркого образа, она будто жгучая лисичка.

"Доброе утро ❤️ Начать неделю ярко отличная идея 💫 Как вам образ @bellahadid ?🤫", - написали авторы поста.

За четыре часа публикация собрала лишь несколько десятков лайков и немного комментариев.

Пользователи сети высказали свою реакцию на снимок с помощью смайликов.

Ранее мы писали, что Белла Хадид надела белоснежный купальник, который оказался маленьким для ее прелестей. Грудь едва ли не выпрыгивала из наряда и смотрелась очень соблазнительно.

Кроме того, нельзя не отметить тонкую талию.

Модель демонстрировала идеальные изгибы и формы, на подстилке, настеленной на газоне.

Напомним, Белла Хадид позировала в латексном наряде. Это косплей «ядовитого плюща» из фильма про Бэтмена и Робина. Поклонники пришли в дикий восторг от увиденного.

"... есть что-то в анатомически правильном в резиновом костюме...», - говорится в сообщении.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.

А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике.

Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры.