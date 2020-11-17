Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, взбудоражила видами, появившись в одних трусиках
Модель старается запомниться каждым своим фото, иногда позволяя себе появляться без одежды, сообщает Politeka.net. Однако из фотографий настолько поразила поклонников, что они распространили ее по сети.
Так, в одной из групп появился снимок знаменитости в очень смелом образе. Модель предстала сидящей на полу в одних красных сапогах на длинных каблуках.
Трусики были телесного цвета и почти сливались с кожей. Белла немного выгнулась и посмотрела назад. На ее шее блестела золотая цепочка.
Красный парик в цвет к сапожкам стал отличным завершением столь жаркого образа, она будто жгучая лисичка.
Притягательная "невеста" Харламова показала бюст, заставив мужчин забыть о приличии: "Батоны..."
Курс валют пустят на дно, НБУ сменил позиции гривны: что будет с долларом
Мама Верки Сердючки засветила свое сокровище, фото пробирает до мурашек: «Мамина доця»
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
"Доброе утро ❤️ Начать неделю ярко отличная идея 💫 Как вам образ @bellahadid ?🤫", - написали авторы поста.
За четыре часа публикация собрала лишь несколько десятков лайков и немного комментариев.
Пользователи сети высказали свою реакцию на снимок с помощью смайликов.
Ранее мы писали, что Белла Хадид надела белоснежный купальник, который оказался маленьким для ее прелестей. Грудь едва ли не выпрыгивала из наряда и смотрелась очень соблазнительно.
Кроме того, нельзя не отметить тонкую талию.
Модель демонстрировала идеальные изгибы и формы, на подстилке, настеленной на газоне.
Напомним, Белла Хадид позировала в латексном наряде. Это косплей «ядовитого плюща» из фильма про Бэтмена и Робина. Поклонники пришли в дикий восторг от увиденного.
"... есть что-то в анатомически правильном в резиновом костюме...», - говорится в сообщении.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.
А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике.
Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры.