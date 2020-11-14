Супермодель Белла Хадид из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, эффектно избавившись от белья

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выложила у себя на странице в Instagram.

«Мы распродали все за пять минут», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Белла Хадид позирует в одних красных ботинках и цепочке, перекрасив волосы в цвет. При этом пикантные места знаменитость неудачно прикрыла рукой.

«Зовите пожарных – это огонь», «очень круто выглядишь», «бомбезный вид», «безупречно выглядишь», «ты самая лучшая», «ох, какой взгляд. Просто нельзя оторваться от него», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала фигуру в необычном костюме из сеточки.

Знаменитая супермодель знает, как поразить публику во время выхода в свет или домашней фотосессии. Звезда всегда выглядит очень ухоженно и аккуратно, даже несмотря на то, что ее часто критикуют за любовь к фастфуду. Однажды, когда Белла поняла, что поправилась, она села на жесткую диету и едва не довела себя до истощения.

Теперь под каждым фото звезды фанаты интересуются секретами ее красоты. Белла, как видно на представленных кадрах из Инстаграм, выглядит и правда очень стройной и без изъянов на коже. В черной сеточке Хадид показала не только бюст.

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