Супермодель Белла Хадид из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, эффектно избавившись от белья
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выложила у себя на странице в Instagram.
«Мы распродали все за пять минут», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографии Белла Хадид позирует в одних красных ботинках и цепочке, перекрасив волосы в цвет. При этом пикантные места знаменитость неудачно прикрыла рукой.
«Зовите пожарных – это огонь», «очень круто выглядишь», «бомбезный вид», «безупречно выглядишь», «ты самая лучшая», «ох, какой взгляд. Просто нельзя оторваться от него», - пишут ее поклонники.
Алентова из "Москва слезам не верит", Машная из "Гардемаринов", Леонтьев и другие кумиры, которых больше не узнать: фото после пластики
Прилизанная Каменских сверкнула "богатством" в прозрачном декольте: Потап может гордиться
Ольга Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе: "Не закончится никогда..."
Ему круче было с лысиной: впервые за 19 лет Кошевой из "Квартал 95" зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта"
До этого сообщалось, что топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала фигуру в необычном костюме из сеточки.
Знаменитая супермодель знает, как поразить публику во время выхода в свет или домашней фотосессии. Звезда всегда выглядит очень ухоженно и аккуратно, даже несмотря на то, что ее часто критикуют за любовь к фастфуду. Однажды, когда Белла поняла, что поправилась, она села на жесткую диету и едва не довела себя до истощения.
Теперь под каждым фото звезды фанаты интересуются секретами ее красоты. Белла, как видно на представленных кадрах из Инстаграм, выглядит и правда очень стройной и без изъянов на коже. В черной сеточке Хадид показала не только бюст.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде
А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике
Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры