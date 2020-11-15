Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, в разных позах показала свои идеальные формы в купальнике и разных позах

Звезда показала несколько откровенных фото, сделанных на вылазке с друзьями, сообщает Politeka.net. Модель надела белоснежный купальник, который оказался маленьким для ее прелестей. Грудь едва ли не выпрыгивала из наряда и смотрелась очень соблазнительно.

Кроме того, нельзя не отметить тонкую талию.

Модель демонстрировала идеальные изгибы и формы, на подстилке, настеленной на газоне.

Модель ложилась, а также становилась на четвереньки, слегка выпятив назад упругие ягодицы в джинсах.

Белла вытянула губы в трубочку и закрыла глаза.

За 13 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятного красотке за столь жаркие кадры, ведь она, действительно, достойна комплиментов.

"Потрясающая малышка", - написал один из поклонников.

Напомним, Белла Хадид надела белоснежный топик, который подчеркнул ее грудь. Длина одежды была настолько смелой, что едва ли скрывала красивые места.

Знаменитость похвасталась упругим животиком и тонкой талией. Сверху топика она надела рубашку. Белла надела джинсы, севшие чуть выше ее бедер.

Ранее мы писали, что Белла Хадид на одном из простых кадров, сделанных дома во время отдыха, впечатлила своими формами. Модель похвасталась естественным видом в расстегнутой кофте и с банданой на голове. Она держала телефон в руках и что-то рассматривала, как раз в тот момент, когда был сделан новый кадр.

«Девушка и ее любимый желтый пиджак» - шутливо заявляет Белла.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

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