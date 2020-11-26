Український телеведучий Юрій Горбунов з проекту "Танці з зірками" розповів про спільну розвагу з дружиною Катею Осадчою

Як повідомляє Politeka, фотографія була опублікована на сторінці зірки в Instagram.

"А наша Катя теж є в одній серії «великих Вуек» 2. Вже з Понеділка...» ,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії позує щасливий Горбунов з красунею-дружиною. Обидві зірки вирішили приміряти білосніжні вбрання, позуючи на тлі одного із закладів. Шанувальники пари не могли пройти повз подібної краси.

"Ну нарешті",» красунчики«,» пара любові«,» дуже красиві«, " неймовірний вигляд. Видно відразу, що любите один одного», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, як насолоджуються відпочинком на милому спільному фото

Знаменитість відправився з дружиною в ліс і назбирав дві повних кошики грибів. Звертає на себе увагу повсякденний одяг ведучих, обрана ними для лісової прогулянки і задоволені обличчя Юрія і Каті.

"Запаси на зиму зроблено!!😇 😇 😇#Осінь # гриби # ліс", - підписав фотографії телеведучий.

Нагадавши, ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.

Як повідомляла Politeka, веселі Каменських і Осадча з чоловіками покрасувалися в строкатих нарядах: "тепленькі".

Також Politeka писала, що Осадча показала дуже рідкісне фото 18 - річного сина, про який мало хто знає: "синок-копія...".