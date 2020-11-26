Украинский телеведущий Юрий Горбунов из проекта «Танці з зірками» рассказал о совместном развлечении с женой Катей Осадчей

Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице звезды в Instagram.

«А наша Катя тоже есть в одной серии «Больших Вуек» 2. Уже с понедельника...», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии позирует счастливый Горбунов с красавицей-женой. Обе звезды решили примерить белоснежные наряды, позируя на фоне одного из заведений. Поклонники пары не могли пройти мимо подобной красоты.

«Ну наконец-то», «красавчики», «пара любви», «очень красивые», «невероятный вид. Видно сразу, что любите друг друга», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как наслаждаются отдыхом на милом совместном фото

Знаменитость отправился с женой в лес и насобирал две полных корзины грибов. Обращает на себя внимание повседневная одежда ведущих, выбранная ими для лесной прогулки и довольные лица Юрия и Кати.

"Запаси на зиму зроблено!!😇😇😇#осінь #гриби #ліс", – подписал фотографии телеведущий.

Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.

Как сообщала Politeka, веселые Каменских и Осадчая с мужьями покрасовались в пестрых нарядах: "Тепленькие".

Также Politeka писала, что Осадчая показала очень редкое фото 18-летнего сына, о котором мало кто знает: "Сынок - копия...".