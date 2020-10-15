Они почти всегда вместе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как наслаждаются отдыхом на милом совместном фото

Известный украинский ведущий поделился трогательной фотографией с супругой на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Знаменитость отправился с женой в лес и насобирал две полных корзины грибов. Обращает на себя внимание повседневная одежда ведущих, выбранная ими для лесной прогулки и довольные лица Юрия и Кати.

"Запаси на зиму зроблено!!😇😇😇#осінь #гриби #ліс", – подписал фотографии телеведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 15 Окт 2020 в 4:23 PDT

За десять минут фолловеры звезды оставили почти 1400 лайков и написали в комментариях о своих впечатлениях от этих снимков.

"Классный урожай!!! Что будите делать мариновать солить или сушить? 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Новий склад гурту « Гриби»?😂😘👌", – пишут люди.

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как наслаждаются компанией друг друга, на милом семейном фото. Известный украинский ведущий поделился трогательным селфи с супругой в своем Инстаграм.

На фото Горбунов позирует перед камерой в сиреневой рубашке. При этом к нему тесно прижалась его жена. Осадчая для фото выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами и оригинальными рукавами. При этом ее наряд выглядит не по-осеннему легким. По фото можно заметить, что на лице ведущей совсем нет косметики.

Ведущая со счастливой улыбкой обнимает своего мужа и выглядит очень довольной.

«Вспоминаем лето!», - подписал снимок Горбунов.

Осадчая поделилась фото, на котором они с Горбуновым сидят на ступеньках у себя дома, тесно прижавшись друг к другу. При этом они оба позируют в милых черно-белых пижамах. Горбунов выбрал наряд в крапинку, а Осадчая – в клеточку.

«Греемся в объятиях и ждем бабье лето», - подписала фото ведущая, которая на снимке выглядит очень счастливой.

Популярный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показался в окружении исполнительницы Насти Каменских.

«Мы начинаем танцы!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Горбунов позирует в окружении Каменских, которая решила примерить платье с экстравагантным декольте. Обе звезды ехидно заглядывают в кадр.

«Вауу», «ракета», «классные», «супер выглядите», «солнышко, выглядить отпадно», «огонь», «бомбезный снимок», - пишут пользователи сети.

Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.

Как сообщала Politeka, веселые Каменских и Осадчая с мужьями покрасовались в пестрых нарядах: "Тепленькие".

Также Politeka писала, что Осадчая показала очень редкое фото 18-летнего сына, о котором мало кто знает: "Сынок - копия...".