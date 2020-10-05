Известная телеведущая Катя Осадча и певица Настя Каменских засветились вместе с Юрием Горбуновым и Алексеем Потапенко

На фото звезда показалась в желтой кофте и красной юбке. Волосы Осадча решила оставить распущенными. Рядом стоял Горбунов в черных штанах и толстовке, а за ним Настя Каменских. Можно увидеть и Потапа, а также еще двух неизвестных людей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Еще та была вечеринка. Кумовство никто еще не отменял", - написал Горбунов.

Фанаты, включая Потапа и Каменских, поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Горбунович уже не тот", "Катя, не старайся быть ниже ростом", "Чем вам еще заняться? "Тепленькие", "Позолотили осень", "Красивые", "Вы прекрасны, Катюша и Юра", "Какие вы классные, ну прямо моя семья.

Сообщалось, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских, которой удалось похудеть, ошеломила своей инициативой.

Фигуристая Каменских, которая, не стесняясь, демонстрирует свои аппетитные прелести, придумала, как привлечь внимание публики. Звезда рассказала о своем спортивном интенсиве и о том, какие, по ее мнению, упражнения - лучшие для тела.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье



