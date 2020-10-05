Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук вспылил после выпуска "Світського життя", в котором его упрекнули в слишком больших тратах на невесту и, наоборот, маленьких - на детей

36-летний Владимир выплеснул накопившиеся эмоции в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Как известно, в прошлом году звезда расстался с супругой Еленой Войченко. Развод происходил тяжело и со скандалами. Экс-жена ведущего заявила, что он не дает денег на детей, 7-летнюю Эмилию и 2-летнего Эвана.

Именно этот момент и припомнили Остапчуку в программе "Cвітське життя", когда задали мол, не коробит ли его дарить машину за 50 тыс. долларов новой невесте Кристине Горняк после заявления бывшей.

Обидившийся на журналистов Владимир решил не молчать и расставить все точки над "i".

"Я плачу более 30000 грн в месяц за частные школы и садик. Я плачу 25000 за продукты, я покупаю одежду и провожу с детьми 2/3 дня в неделю! Это легко увидеть и не делать скандал там, где его нет!!! Если мужчина молчит и не реагирует на публичные выпады, еще не значит, что все правда, и он виноват. И тут самое странное для меня. Мой ответ на этот вопрос вырезали! Я сказал о том, что я люблю своих детей, никогда даже не подумаю их бросить и я их обеспечиваю... Если хотите хайпа, не делайте это так непрофессионально и подло", - заявил ведущий в "сториз".

Слова Остапчука зацепили публику, о чем он поведал в дальнейших "сториз":

"Кроме слов поддержки, я получил, знаете что? Боль и жалобы мужчин в похожей ситуации! Да, мы должны молчать и терпеть. Потому что - мужик. Но это не отменяет той грязи и лжи, которые мы должны прожить!"

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