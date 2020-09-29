Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая восхитила трогательным кадром со взрослым сыном

Звезда опубликовала фото на своей странице в «Инстрагам», передает Politeka.net.

«Илье сегодня 18. Он просит не выкладывать его фотографии, но такую можно:) Мне с трудом верится, что время пролетело так быстро и теперь, когда мы вместе путешествуем, не все сразу понимают, какие наши родственные связи. Я невероятно горжусь, что Илья вырос таким целеустремленным, умным, ответственным, добрым, сострадательным и отзывчивым. Илья, 18 - это первый шаг во взрослую жизнь, но я всегда рядом и я очень тебя люблю», - написала Осадчая 28 сентября.

На протяжении многих лет она пыталась мало говорить о нем и редко делилась совместными фотографиями.

Все же известно, что Илья увлекается легкой атлетикой и программированием, кроме этого у него хватает времени, чтобы погулять с друзьями.

Фотографии с Ильей стали появляться на странице телеведущей только несколько лет назад, и стали неожиданностью для многих, не все знали, что у Осадчей есть старший сын. При этом в Сети сразу же отметили, что Илья очень похож на маму.

Кроме того, Осадчая показала фото с маленьким Ильей, которое невероятно умилило пользователей. На снимке и сама Екатерина выглядит очень юной.

Напомним, в 19 лет Осадчая вышла замуж за депутата Олега Полищука. Через год у пары появился маленький сын. А уже через три года пара скандально разошлась, они мало общаются и встречаются только ради сына.

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