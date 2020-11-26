Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко захопила неймовірними формами в прозорому вбранні
Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Ви любите домінувати?» - поцікавився у Кумейко шанувальник.
Уточнимо, що на фотографії знаменита Dj Nana в прозорому вбранні й Портупеї зав'язує очі чоловікові.
«Ні. Обожнюю", - коротко відповіла Зірка.
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При цьому інших шанувальників відома співачка вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, розмістивши фотографію в каруселі Stories.
Як ми розповідали до цього, колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко, яка зараз виступає як Dj Nana, захопила фанатів бездоганним шпагатом
"Покажи мені", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що один з шанувальників попросив Кумейко продемонструвати свій фірмовий шпагат, що знаменитість і зробила. Як можна помітити, на красуні латексний наряд, а сама дівчина позує, розставивши ноги на біговій доріжці.
Однак шанувальники були позбавлені можливості захопитися виглядом, оскільки Кумейко опублікувала кадр в каруселі Stories.
Нагадавши, спокуслива екс-Nikita ефектно розвалилася в кріслі, розкинувши піджак: "давайте почнемо з…»
Як повідомляла Politeka, розпусну екс-учасницю групи Nikita в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".