Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала старую историю

На кадрах звезда позировала в легком платье и под водой. Волосы у Анастасии были распущенными, а глаза закрытыми. Певицу снимали сверху, как она находится просто под водой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Никому не скрыться от своих страхов, потому что они живут в нас и всегда знают, где нас найти.

Когда мне было 4-5 лет, я чуть не утонула. Не послушавшись родителей, подошла к воде, и решила поплыть..... с тех пор я очень боялась воды. И научилась плавать лишь в 11", - написала красотка под фото.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Обожаю такое", "Залипалово", "Ах, до чего красиво", "Очень красиво, даже без воздуха", "Медузка", "Панночка утонула", "Если вам когда-нибудь понадобится спасатель, дайте мне знать. Я хорошо целуюсь и люблю искусственное дыхание".

Мы сообщали, что бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко поразила невероятно красивыми кадрами под водой.

Анастасия была одета в бежевый купальник, поверх которого она надела волнистое платье. Девушка погрузилась под воду.

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