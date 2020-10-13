Украинская певица и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась «дикими» играми с мужчиной
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Хозяин», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кумейко позирует в прозрачном наряде, поставив ногу на мужчину. При этом из-за чрезвычайно откровенного платья, в кадр попало явно лишнее.
Однако поклонники Кумейко не смогли отреагировать на выходку знаменитости – кадр был выброшен в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что экс-солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Египет и забросала сеть пляжными фото
Звезда продолжает делиться с фанатами фотоснимками, которые она делает во время отдыха на курорте в Шарм-ель-Шейхе.
Одной их последних публикаций, появившейся в ее Инстаграм стала фотография, где Анастасия попозировала в черном купальнике на берегу Красного моря.
На фото артистка принимает солнечные ванны, а также демонстрирует свою безупречную фигуру в полный рост.
"Не скучай, получай витамин D ☀️", - написала она.
На что фанаты написали, что у Кумейко "Самая идеальная фигура в мире".
Напомним, роскошная экс-Nikita показала свои "скафандры" в откровенной позе.
А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita раздвинула ноги в нереальной позе.
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita посветила голым телом через мелкую сеточку.