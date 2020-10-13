Вот это да!

Украинская певица и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась «дикими» играми с мужчиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Хозяин», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кумейко позирует в прозрачном наряде, поставив ногу на мужчину. При этом из-за чрезвычайно откровенного платья, в кадр попало явно лишнее.

Однако поклонники Кумейко не смогли отреагировать на выходку знаменитости – кадр был выброшен в Сторис.

До этого мы рассказывали, что экс-солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Египет и забросала сеть пляжными фото

Звезда продолжает делиться с фанатами фотоснимками, которые она делает во время отдыха на курорте в Шарм-ель-Шейхе.

Одной их последних публикаций, появившейся в ее Инстаграм стала фотография, где Анастасия попозировала в черном купальнике на берегу Красного моря.

На фото артистка принимает солнечные ванны, а также демонстрирует свою безупречную фигуру в полный рост.

"Не скучай, получай витамин D ☀️", - написала она.

На что фанаты написали, что у Кумейко "Самая идеальная фигура в мире".

Напомним, роскошная экс-Nikita показала свои "скафандры" в откровенной позе.

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita раздвинула ноги в нереальной позе.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita посветила голым телом через мелкую сеточку.