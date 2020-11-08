Украинская певица и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась красотой, эффектно умостившись в кресле
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
«Давайте начнем с простых ассоциаций. Я говорю – день, а вы…» - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на кадрах Кумейко позирует, развалившись на кресле и элегантно приоткрыв пиджак. Поклонники красотки были «без ума» от увиденного.
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«День релакса», «день страсти! И день красоты», «очень крутая», «отдых – пожар», «ох, хотелось бы мне быть этим креслом», «вау, до чего же ты красивая», - пишут они.
До этого мы писали, что украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила танцем в одних штанах
«Раньше покупала джинсы на размер больше, чтобы казаться худее. Но эти уж как-то слишком великоваты…» - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко исполняет зажигательный танец в одном бюстгальтере и штанах. В какой-то момент знаменитость решила избавиться и от штанов, показав безупречную красоту в бикини.
Напомним, бывшая участница группы Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка...».
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Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла...".