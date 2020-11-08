Украинская певица и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась красотой, эффектно умостившись в кресле

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Давайте начнем с простых ассоциаций. Я говорю – день, а вы…» - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на кадрах Кумейко позирует, развалившись на кресле и элегантно приоткрыв пиджак. Поклонники красотки были «без ума» от увиденного.

«День релакса», «день страсти! И день красоты», «очень крутая», «отдых – пожар», «ох, хотелось бы мне быть этим креслом», «вау, до чего же ты красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила танцем в одних штанах

«Раньше покупала джинсы на размер больше, чтобы казаться худее. Но эти уж как-то слишком великоваты…» - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко исполняет зажигательный танец в одном бюстгальтере и штанах. В какой-то момент знаменитость решила избавиться и от штанов, показав безупречную красоту в бикини.

Напомним, бывшая участница группы Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка...».

Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла...".