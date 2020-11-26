Популярна українська співачка Тіна Кароль за час своєї кар'єри неодноразово підкреслювала бездоганну фігуру спокусливими нарядами

Politeka вирішила показати найбільш розкішні з них.

Так, на першій фотографії Кароль позує в сукні «в підлогу», яке має неймовірне декольте. Завдяки йому видно розкішну "душу" знаменитості.

Крім того, співачка дивувала українців елегантним білосніжним вбранням з відкритою спиною, доповнивши образ спокусливим поглядом і зачіскою.

Не менш яскравим був образ Тіни Кароль, коли співачка вбралася в крихітний наряд без штанів, позуючи при цьому на лавочці. Особливо сильно українцям сподобався щасливий погляд кумира, про що свідчить те, що відбувається в коментарях. Один з них написав "Ауф, яка вовчиця…".

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Знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото в новому образі, на цей раз вона постала в довгій чорній сукні незвичайного фасону. Нижня частина наряду являє собою спідницю, обтягуючу стегна, а верхня складається з двох сегментів: на животі й грудях.

Сукня оголила талію і боки виконавиці, можна помітити, що на ній немає бюстгальтера. Тіна Кароль також одягла довгі шкіряні рукавички на всю руку.

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