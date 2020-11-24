Украинская певица Тина Кароль превзошла саму себя в откровенности нарядов

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" cерию фото в новом образе, на этот раз она предстала в длинном черном платье необычного фасона. Нижняя часть наряда представляет из себя юбку, обтягивающую бедра, а верхняя состоит из двух сегментов: на животе и груди. Платье обнажило талию и бока исполнительницы, можно заметить, что на ней нет бюстгальтера. Тина Кароль также надела длинные кожаные перчатки во всю руку.

В таком смелом образе звезда элегантно изогнулась, запрокинула голову, вытянула одну руку в сторону, а другую прижала к щеке. На другом фото Тина Кароль предстала в более строгой позе, приложив ладони к бедрам.

Мнения пользователей соцсети о внешнем виде певицы разделились, некоторые посчитали наряд неудачным:

"Какой это окей? Это уже не окей"; "Мама мия😍"; "Вау! невероятная! волшебная! магическая!"; "Тин, я конечно все понимаю, но кто мне зрение после этого востановит? 😍😍😍😍😍 Ослепила, просто 🔥"; "Божеее, ну это кайф конечно"; "Платье неудачное, как и большинство предыдущих ... В нем очень заметно, когда втягиваешь живот, чесно😉Знайдить себе нормального стилиста"; "Поразительно 👑😍 очень красивые снимки"; "Это слишкоооом 😍😍"; "Богиня"; "Мой идеал"; "Что за женщина 😍😍😍"; "Ах какая красота ❤️"; "Не хватает крыльев и нимба, будет ангео 👼 ♥️🔥"; "Ууух какая🔥🔥🔥🔥🔥"; "Бог ты мой,какая женщина😍".

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