Відома українська співачка Настя Каменських посвітила формами на підлозі

Знаменита красуня готує шанувальників до прем'єри, повідомляє Politeka.net. Зірка підігріла інтерес до себе новим коротким відео в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах спокуслива Анастасія позувала в напівтемряві на підлозі. Гарний макіяж з акцентом на очі, кучеряві локони і блискучі сережки - в цій красуні та її образі прекрасно все.

"Vibe 〰️ 1 день до прем'єри. А у вас колись було таке : "Ти подивився так на мене, що просто ау"? 🖤!",- написала артистка.

За годину пост зібрав майже 60 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Навіть з цього шматочка мені вже здається, що мені сподобається✨ 😘", "чекаємо😍"," Боже, це занадто красиво😍", " woooooooow 🔥 Чекаємо💔", "ви приголомшлива дівчина!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Дуже красива пісня😌 😍 😍", "так просто Ау"," як красиво💔", " ага. Нічим хорошим не закінчувалося ніколи 😂", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Бомба", " звичайно,Настечка,ви Супер, легка....харизматична і взагалі...❤️❤️❤️😚😚😚😚😚🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських поділилася іншим коротким відео-тизером.

На кадрах можна побачити Настю, що сидить на дивані. Співачка одягнена в спокусливу чорну сукню з глибоким декольте і повністю відкритими плечима. Її волосся вільно спадає на груди акуратними локонами. Доповнює образ співачки макіяж з акцентом на очі, який надає Каменських нотку фатальної пристрасті.

Шанувальники тут же засипали зірку коментарями про те, що вони не можуть дочекатися її кліпу.

Нагадавши, Потап заговорив про почуття до Каменських.

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