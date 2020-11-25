Новый состав ВИА Гры продолжает интриговать поклонников мрачными снимками в соблазнительных образах

Не так давно известный продюсер Константин Меладзе объявил о перезапуске популярного поп-проекта с новым составом. Теперь новые солистки группы Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая готовятся к выпуску своего первого клипа. Как пишет Politeka.net, на страницах Меладзе и самой группы появилось новое тизер-фото в преддверии премьеры.

На снимке девушки сидят в загадочном полумраке. Все трое позируют в коротких юбках, блузках или топиках. Их кожа и волосы выглядят слегка влажными.

В сети бурно обсуждают новый состав группы и их будущий релиз.

«Обворожительное трио», «Ждём», «Огонь, ждем», «Жду не дождусь уже клипа.. ..песня класс ещё 2 дня осталось», «Очень жду! Какие вы красоткии, обожаю», «Девочки, красоточки вы наши! Ждем с большим нетерпением)», «красота. Новое 20летие группы начнется очень крутым клипом и классной песней», «Как новый состав, так остальные посты удаляют. Зачем?», «Три колхозницы бездари!», «Константин предсказуемый ) ведёт в центр Ульяну, это лишено новизны и сменяемости фронт исполнительницы ) так как поют абсолютно все) можно было дать больше акцента на всех, и менять девочек помещая в это центральное место», - пишут люди.

Напомним, в новой "ВИА Гре" рассказали, что им нашептывает Вера Брежнева.

Как сообщала Politeka, новая "ВИА Гра" переборщила со страстью в маечках и шортиках, противоречивые кадры: "Меладзе пора завязать".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева без одежды показала, чем она лучше любой «ВИА Гры».