Новый состав группы «ВИА Гра» впечатлили поклонников, застыв ради кадра в соблазнительной позе
Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице в Instagram.
Так, на фотографии девушки позируют на специальном стенде, элегантно демонстрируя достоинства фигуры на камеру. Одна из красоток в мини-шортах, засветив явно лишнее в кадр.
«Это настоящий пожар», «будет круто», «очень ждут ваше выступление», «очень сильно ждем», «ура – вы великолепны», «Осталось ещё немного и... Наверняка будет суперклип», - пишут пользователи сети.
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До этого мы рассказывали, что новый состав ВИА Гры продолжает интриговать поклонников мрачными снимками в соблазнительных образах.
Не так давно известный продюсер Константин Меладзе объявил о перезапуске популярного поп-проекта с новым составом. Теперь новые солистки группы Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая готовятся к выпуску своего первого клипа. На страницах Меладзе и самой группы появилось новое тизер-фото в преддверии премьеры.
На снимке девушки сидят в загадочном полумраке. Все трое позируют в коротких юбках, блузках или топиках. Их кожа и волосы выглядят слегка влажными.
Напомним, в новой "ВИА Гре" рассказали, что им нашептывает Вера Брежнева.
Как сообщала Politeka, новая "ВИА Гра" переборщила со страстью в маечках и шортиках, противоречивые кадры: "Меладзе пора завязать".
Также Politeka писала, что Вера Брежнева без одежды показала, чем она лучше любой «ВИА Гры».