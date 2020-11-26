Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила витівкою в одному купальнику і ластах

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в TikTok.

"Мальдівський екзерсис під дощем", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова позує в незвично великому купальнику і ластах, демонструючи при цьому «фірмову» розтяжку.

"Плавки незвично великі», «мати попливла", " ногу потрібно на місце поставити. Стегна рівно», "куди ж без цього", - пишуть користувачі Мережі.

Як повідомлялося до цього, російська балерина Анастасія Волочкова порадувала свого коханого вечерею на відокремленому пляжі.

Знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фотографій, на яких зображений відпочинок коханців. Обличчя свого обранця вона традиційно не показала, лише на одному з кадрів майнула чоловіча рука з келихом шампанського.

Сама балерина постала в мереживній білій сукні, що нагадує весільну, яку одягла поверх золотистого купальника.

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