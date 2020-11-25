Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала топ самых смелых и дерзких шпагатов во время отдыха на Мальдивах

Анастасия уже несколько дней проводит отпуск на Мальдивах, куда уехала с любовником, личность которого неизвестна, несмотря на то, что балерина состоит в отношениях больше года.

На своей странице в Инстаграм звезда делится самыми смелыми фото, на которых хвастается райскими уголками для отдыха на острове, а также показывает неуместные и откровенные шпагаты в до неприличия открытых бикини. По этому поводу представляем вашему вниманию топ самых скандальных шпагатов Волочковой на Мальдивах.

«Мой утренний мальдивский шпагат.😊 Я очень дорожу этим элементом моей профессии, потому что растяжка досталась мне огромным многолетним трудом.🙏 И теперь этот #шпагатволочковой гармонично и грациозно вписывается в различных ситуациях.😊🩰

Улететь от промозглой погоды, холода и дискомфорта мы приняли решение за пару дней, прежде чем оказаться в любимом мною райском месте!🌴 На Мальдивах я побывала 17 раз за 10 лет..🌴 Вот так в шпагате 😂 и на крыльях любви я и прилетела на этот волшебный остров», - пишет балерина под постами в Инстаграм.

При этом на анти-фанатских группах не перестают высмеивать звезду:

«Где она волны нашла? Полный штиль!; Страус с пузенем топает по воде; Ох, Зина Зинаидаааа😂 искусительница🤣; Вот это гренадёр!!! Охренеть; Коротконожка с плечами гренадёра🤣; фантазия зашкаливает🙉🤦; Как солдат на плацу🤦‍♀️; Баба мужик!!!; Злобная самодовольная высокомерная баба; Олежка выдохся похоже 😆; лютая женщина какая-то; Сильно видна разница в длине. Цветочек еле прикрыт; Увижу ли я дно этой фэшнстори или в дурку меня упакуют раньше???; Ихтиандр, с пузом; Терминатор прямо, старый мустанг».

Также на новых фото Волочкова засветила небрежный образ в неприлично-коротком платье и засветила при этом белье. А затем поделилась кадром в бикини, позируя на побережье и удивляя нескладной фигурой с отсутствием талии несмотря на длительную диету.

В необычном и вышедшим из моды бикини салатового цвета Анастасия озадачила огрубевшей фигурой, чем вызвала волну насмешек в сети.

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Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу